Obüs atışı nedir? Fırtına obüs mermisi nerede üretiliyor?

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan fırtına obüsünün ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar obüs atışı nedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Fırtına obüsü olarak da geçen obüs mermisi atışı nasıldır? Fırtına obüs mermisi nerede üretiliyor? Etkisi nedir? İşte obüs atışına dair merak edilen ayrıntılar...

Obüs atışı nedir?

Esnek ve süratli olan Fırtına Obüsleri, hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Fırtına Obüsü standart bir obüsün 3 atışta gerçekleştirdiği hasarı tek atışta gerçekleştirebiliyor. 52 kalibre namluya sahip olan Obüs, Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor.

Fırtına obüs mermisi nerede üretiliyor?

Tamamen Türkiye üretimi olan ve Sakarya Arifiye’de bulunan 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda tasarlanan Fırtına Obüs’leri, tamamen Türk mühendisler ve Türk işçiler tarafından üretiliyor.

1995 yılında tohumu atılan proje, 1997 yılında ilk prototipini ortaya çıkarttı. Her türlü arazide hareket yeteneğine sahip olan Obüs’ler 21 beygir/ton güç ağırlık oranına sahiptir. Aselsan’ın ADOP-2000 sistemine entegre olan atış sistemi sayesinde 40 km atış menziline sahip olan araçlar, saatte 65 km hızla hareket edebiliyorlar. 52 kalibre namluya sahip olan Obüs, Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Esnek ve süratli olan Fırtına Obüsleri, hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Fırtına Obüs’ü standart bir Obüs’ün 3 atışta gerçekleştirdiği hasarı tek atışta gerçekleştirebiliyor.

Fırtına obüsün özellikleri nedir?

"T-155 Fırtına" obüsü Türkiye'nin ürettiği bir Kundağı Motorlu Topçu Silah Sistemidir. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir.



Güç Ağırlik oranı 21bg/t olan Fırtına`nın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. ADOP-2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan Fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, süratli, mobil, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkân tanımaktadır.