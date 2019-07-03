Obradovic'in hayatı kitap oldu - Basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan "Yaşayan Efsane Obra" kitabı satışa çıktı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu. Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı. Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor. Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı.

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