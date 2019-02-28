0553 313 94 23

Obradovic oyuncularını tebrik etti

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:38
Obradovic oyuncularını tebrik etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyrekteki birkaç dakika hariç iyi oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda çok akıllı oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz, iyi bir takıma karşı alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara da bu takıma destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, üç sayılık atışlardaki yüzdeleriyle ilgili bir soruya, "Topu iyi paylaştığınız ve öz güvenli olduğunuz zaman bu iyi performans sürecektir. Oyuncularımın bu şekilde devam etmesi gerekiyor." cevabını verdi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları atışlarda çok yüzdeli oynadılar, 5-6 son saniye üçlüğü buldular. İlk 6 dakikadan sonra kontrol ve oyun disiplinini kaybettik. Bu akşam iyi oynamadık. Fenerbahçe bu akşam çok iyi bir oyun sergiledi, el üstü çok fazla şans buldular. Bugün ortaya koyduğumuz basketbol, sezon boyunca ortaya koyduğumuz basketbolun dışındaydı. Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı. Avrupa Ligi'nde hala aynı noktadayız. Barcelona maçına hazır şekilde çıkmak istiyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:38
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
    1. Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
    2. Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
    3. Mart 2019 Dünya Gündemi
    4. Analik Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi
    5. Yurtta hava durumu
    6. Yunus ekipleri 58 günde bir cephanelik..
    7. GÜNDEM / 1 Mart 2019
    8. Erzurum'da öğretim üyeleri ve..
    9. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura..
    10. Başkan Babaş’tan MHP adayına proje..
    11. Fatih’te inşaat iskelesi çöktü
    12. Belediye personeline iş güvenliği..
    13. Öğrenciler harçlıklarıyla köy..
    14. Samsun’da sosyal bilgiler öğretmenliği..
    15. Malezyalı muhalefet partisine rüşvet..
    16. Pentagonun Afganistan barış planı..
    17. BUDO'dan sefer iptalleri
    18. Meteoroloji uyardı! Seferler iptal..
    19. Adana'da 19 kilogram eroin ele geçirildi
    20. Adana'da bir kişi FETÖ'den tutuklandı
    21. Adana’da eroin ele geçirildi
    22. Yurtta kaçan 3 kız ortalığı karıştırdı!
    23. Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis..
    24. Kara yollarında son durum
    25. Adalet Bakanı Gül'den ABD'li..
    26. Gül'den William Barr'a 'FETÖ' mektubu!
    27. İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor
    28. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sokağa..
    29. Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına,..
    30. Cumhur İttifakı Germencik Belediye..
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi