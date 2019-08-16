Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Peki hangi besinler obeziteye neden olur? İşte obeziteye neden olan yiyecekler...

Obezite teşhisi nasıl konulur?

Obezite için en yaygın olarak kullanılan ölçüm, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve bel çevresi ölçümüdür. VKİ, vücut ağırlığının (kg), boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Bu değer yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Uzmanlar, VKİ değerlerini, normal kilolu, fazla kilolu, obez ve morbid obez şeklinde sınıflara ayırmıştır.

Vücuttaki toplam yağ miktarı kadar, yağın nerede biriktiğini bilmek de önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden daha fazla riske neden olur. Risk için basit fakat doğru bir yöntem bel çevresi ölçümüdür.

Obeziteye neden olan yiyecekler nelerdir?

Son zamanlarda oldukça artan ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen obezite hastalığı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam sonucu ortaya çıkar. Obezite; kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, solunum ve şeker hastalığı gibi pek çok sağlık problemine de neden olabilir. Obeziteye sebep olan yiyeceklerden uzak durup daha sağlıklı besinler tüketerek ve düzenli egzersizlerle fiziksel aktiviteleri artırarak obezite hastalığından kurtulabilirsiniz.

Obezite vücutta fazla yağ birikmesiyle oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan yiyeceklerin en başında yağ oranı yüksek olan fast food yemekler yer alıyor. Cips, hamburger, kola, makarna, pilav, hamur işleri, çikolata ve dondurulmuş yiyecekler aşırıya kaçıldığında obeziteye sebep oluyor.