0553 313 94 23

Obezite hastaları için gebelik riskli midir?

Kadınların büyük çoğunluğu annelik duygusunu yaşamak ister. Peki, obeziteyle mücadele eden bir kadın için gebelik riskli midir? Obezite hastası bir kadının gebeliği sırasında bebek olumsuz etkilenir mi?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:24
Obezite hastaları için gebelik riskli midir?

Aşırı kilo yani obezite tüm vücudu olumsuz etkileyen bir durumdur. Obezite genellikle beraberinde tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarını getirir. Hal böyle olunca obeziteyle mücadele eden bir kadın hamile kaldığında ise hem kendi hem de fetus bazı riskli durumlarla karşılaşabilir.

Obezite gebelik için riskli mi?

Öncelikle obezite gebe kalma ihtimalini bir hayli düşürür. Şayet hamilelik gerçekleştiyse obezite hastası bir kadının her adımına dikkat etmesi son derece önemli. Çünkü obezite sorunu yaşayan bir kadının düşük yapma ihtimali çok daha fazladır. Obezite sorunu yaşayan kadınların erken doğum yapma ihtimalleri de bir hayli fazladır. Bu zorlu gebelik sürecinde anne adayı birçok sağlık sorunuyla da karşı karşıya kalabilir. Doğum süreci de obezite hastası bir kadın için bir hayli zorlayıcıdır.

Bebek için risk nedir?

Uzun yıllar boyu süren bir çalışma obezite sorunu yaşayan annelerin dünyaya getirdikleri çocukların tip 2 diyabet hastası olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kanıtlamıştır.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar anne ve fetüsün sağlığını düşünerek obezite ile mücadele edildiği dönemde kadınların gebe kalmamaları gerektiğini vurguluyor. Obezite mücadelesi kazanıldıktan sonra daha sağlıklı bir gebelik yaşanacağının altı çiziliyor. Ayrıca doğum sonrasında annelerin yaşamları tamamen değişiyor. Bu nedenle doğum sonrası bebekleriyle ve uykusuzlukla mücadele eden annelerin büyük bir enerjiye ihtiyaçları vardır. Obezite sorunu yaşayan bir kadının doğum sonrası yaşayacağı süreçte bu durumda bir hayli zor olacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300 zeytin ağacı yandı
    1. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300..
    2. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    3. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    5. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    6. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    7. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    8. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    9. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    10. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    11. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    12. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    13. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    14. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    15. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    16. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    17. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    18. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    19. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    20. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır