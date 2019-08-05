Obezite hastaları için gebelik riskli midir?

Aşırı kilo yani obezite tüm vücudu olumsuz etkileyen bir durumdur. Obezite genellikle beraberinde tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarını getirir. Hal böyle olunca obeziteyle mücadele eden bir kadın hamile kaldığında ise hem kendi hem de fetus bazı riskli durumlarla karşılaşabilir.

Obezite gebelik için riskli mi?

Öncelikle obezite gebe kalma ihtimalini bir hayli düşürür. Şayet hamilelik gerçekleştiyse obezite hastası bir kadının her adımına dikkat etmesi son derece önemli. Çünkü obezite sorunu yaşayan bir kadının düşük yapma ihtimali çok daha fazladır. Obezite sorunu yaşayan kadınların erken doğum yapma ihtimalleri de bir hayli fazladır. Bu zorlu gebelik sürecinde anne adayı birçok sağlık sorunuyla da karşı karşıya kalabilir. Doğum süreci de obezite hastası bir kadın için bir hayli zorlayıcıdır.

Bebek için risk nedir?

Uzun yıllar boyu süren bir çalışma obezite sorunu yaşayan annelerin dünyaya getirdikleri çocukların tip 2 diyabet hastası olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kanıtlamıştır.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar anne ve fetüsün sağlığını düşünerek obezite ile mücadele edildiği dönemde kadınların gebe kalmamaları gerektiğini vurguluyor. Obezite mücadelesi kazanıldıktan sonra daha sağlıklı bir gebelik yaşanacağının altı çiziliyor. Ayrıca doğum sonrasında annelerin yaşamları tamamen değişiyor. Bu nedenle doğum sonrası bebekleriyle ve uykusuzlukla mücadele eden annelerin büyük bir enerjiye ihtiyaçları vardır. Obezite sorunu yaşayan bir kadının doğum sonrası yaşayacağı süreçte bu durumda bir hayli zor olacaktır.