Obama'nın Müslüman büyükannesi hayatını kaybetti
ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Müslüman büyükannesi 99 yaşında hayatını kaybetti. Sarah Obama ile Barack Obama'nın Afrika turunda bir araya gelmişlerdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyükannesi Sarah Obama'nın Kenya'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
Cenaze töreni düzenlenecek
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Obama’nın büyükannesi Sarah Obama, diyabet tedavisi gördüğü Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetti.
Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi düzenlenecek.