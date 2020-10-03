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Dünya Obama'dan Trump mesajı
Dünya

Obama'dan Trump mesajı

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajı göndererek, "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:15:00 -
Obama'dan Trump mesajı

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Obama'dan destek mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump çiftine geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Obama, mesajında Donald Trump ve Melania Trump'ın "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

"Ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı"

Aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran 74 yaşındaki Başkan Donald Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" demişti.

 

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