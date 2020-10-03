Obama'dan Trump mesajı

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Obama'dan destek mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump çiftine geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Obama, mesajında Donald Trump ve Melania Trump'ın "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

"Ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı"

Aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran 74 yaşındaki Başkan Donald Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" demişti.