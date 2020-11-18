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Dünya Obama'dan Erdoğan hakkında skandal sözler!
Dünya

Obama'dan Erdoğan hakkında skandal sözler!

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, "Vadedilmiş Toprak" isimli anı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözlere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:41:00 -
Obama'dan Erdoğan hakkında skandal sözler!

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, kendi gözünden dünya liderlerini anlattığı “Vadedilmiş Toprak” adlı bir anı kitabı çıkardı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den Rusya lideri Vladimir Putin'e kadar dünyayı bir dönem ve hâlâ yöneten siyasileri hem fiziksel hem de karakter olarak anlatan Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise skandal sözler sarfetti.

Obama, Erdoğan’ın Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını sadece kendi iktidarını korumak için sürdürdüğünü söyleme küstahlığında bulundu.

“Sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak gibi”

ABD'li eski lider, Erdoğan için şu skandal ifadeleri kullandı:

"Şahsen, Erdoğan'ı cana yakın ve ricalarıma yanıt veren biri olarak buluyorum. Ancak ne zaman onu dinlesem, uzun boylu cüssesi biraz kaburlaşır, keskin sesi alınmalara ya da yakınmalara karşı yükselirdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak gibi güçlü bir izlenime sahiptim."

Obama, kitabında Rusya lideri Vladimir Putin'i "çetin" ancak "fiziksel olarak göze çarpmayan biri" olarak nitelendirirken, Rus lideri eskiden Chicago'nun yönetiminde söz sahibi olan çete patronlarıyla kıyasladı.

Obama, Putin ile yaptıkları bir görüşmede Rusya'nın Washington'a yaptığı siber saldırıları gündeme getirdiğini ve bunun üzerine birbirlerine "ölüm bakışı" attıklarını ifade etti.

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Yorumlar

tasova

Bu Uncle Tom Obama (ruhunu beyazlara satmis zenci) Muslumanlara ve Turkiye'ye Trumpdan fazla zarar oldu. Biz Bidon gelmeden Suriye'de cok iyi temizlik yapmamiz sart!
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Hüseyin Mırık

Yahudi uşağı, Yahudi'ye hizmet etmeyen ABD Başkanı olamaz.
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