Obama ve Papa’ya küfür eden liderden Müslümanlara çağrı

Münübe Yılmaz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao’da aşı olmayı reddeden bazı Müslüman Filipinliler olduğunu söyledi. Ülkenin ikinci büyük ve en doğudaki adası olan Mindanao’daki Müslümanlara seslenen Duterte, “Sanırım onların çoğunluğu aşıya dinlerinin izin vermediği inancında. Ya da yanılıyor olabilirim” dedi ve Sulu Sultanı ile Tausugları (Filipinler ve Malezya'da yaşayan bir etnik topluluk) aşı olmaya ikna etmesi için görüştüğünü söyledi.

Öte yandan, Başkanlık Sözcüsü Vekili Karlo Nograles, Başkan Duterte'nin ülkedeki Müslüman toplulukların COVID-19 aşılarına direndiğini iddia etmesinin ardından bir açıklama yaptı. Nograles, "Başkan, yerel yönetim liderlerinin kendi topluluklarını aşı olmaya ikna etmedeki etkisini vurgulamak istedi” dedi.

Filipinler’de şimdiye kadar 109 milyonluk nüfusun yaklaşık 57,2 milyonu tamamen aşılandı.

Duterte, sıra dışı kişiliğiyle tanınıyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıra dışı kişiliğiyle tanınıyor.

Ağzı bozuk tarzı ve suçla mücadelede sağladığı başarı Filipinliler arasında onu popüler yapan etkenlerden.

Bilindiği gibi, Filipinler Devlet Başkanı, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Papa’ya "O..... çocuğu" diye küfür etmiş, eğer uyuşturucu kullanırlarsa kendi çocuklarını bile öldüreceğini söylemişti.

Duterte, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada ise Covid-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşları hapse atmakla tehdit etmişti.