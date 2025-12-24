O zincir market bankacılığa giriyor: Katılım bankası için başvuru yapacak

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., finansal iştirak planları kapsamında izleyeceği stratejik yol haritasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, daha önce gündeme alınan dijital katılım bankası modelinden vazgeçildiği ve geleneksel katılım bankası kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Şirket, 2024 yılı Ekim ayında başlatılan dijital katılım bankası fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda ise hizmet çeşitliliği ve operasyonel avantajlar nedeniyle geleneksel modelin tercih edildiğini açıkladı.

Geniş hizmet yelpazesi etkili oldu

BİM yönetimi, geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına kıyasla daha geniş bir hizmet yelpazesi sunduğuna dikkat çekti. Faaliyetlerin ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden yürütülmesinin planlandığı belirtilirken, seçilen modelin müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunma açısından daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Şirketin, güçlü perakende ağı ve geniş müşteri tabanını finans sektörüyle entegre ederek yeni bir büyüme alanı yaratmayı hedeflediği kaydedildi.

BDDK başvurusu için resmi süreç başladı

Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında resmi sürecin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, BİM’in çoğunluk payına sahip olacağı katılım bankası için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Sektör temsilcileri, BİM’in bankacılık adımının perakende ve finans sektörleri arasındaki entegrasyonu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.