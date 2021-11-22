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Ekonomi O zamların sebebi çip krizi ne zaman bitecek? Tarih verdiler
Ekonomi

O zamların sebebi çip krizi ne zaman bitecek? Tarih verdiler

Bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılan çiplerdeki küresel krizin bitiş tarihiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:19:00 -
O zamların sebebi çip krizi ne zaman bitecek? Tarih verdiler

 

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının 2022’ye kadar sürmesi beklediğini belirtti. Hariharan, durumun gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi. Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC’ye verdiği demeçte, “2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz” dedi. 2022’nin “biraz daha zor” geçeceğini belirten Hariharan, “Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir” dedi.

ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.

Çip krizi nedir?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

 

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