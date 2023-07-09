O zamdan EYT’liler de yararlanacak!

Emekliye yeni zam oranı için hazırlanan önerge Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları yüzde 25 artış yaşayacak. Örneğin 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıktı. Haziran ayında 7 bin 901 lira olan olan en düşük emekli memur aylığı 9 bin 876 lira oldu. Daha yüzde 17.55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Torba yasa teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, ek MTV de komisyondan geçti. Taşıt kimin üzerine kayıtlıysa vergiyi o ödeyecek. Memura rekor zammın ardından SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerine de enflasyon zammıyla birlikte refah payı da eklendi.

Buna göre Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine emeklilere ek zam da eklendi. TÜİK'in enflasyon rakamlarına açıklamasından sonra memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam kesinleşmişti. Buna göre memur emeklileri yüzde 17.55, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zam alacaktı.

REFAH PAYI DA EKLENDİ

Böylece Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklendi. En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 876 liraya yükseldi. Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapıldı. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış oldu.

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