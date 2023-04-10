O yapay zekâ 300 milyon kişiyi işsiz bırakacak!

Sanayi Devrimi’nden bu yana teknolojideki tüm yenilikler istihdam kaybı tehditleriyle beraber geldi. Amerikalı folk müzik şarkıcısı Ewan MacColl konuyla ilgili bir şarkısında şu sözleri söylüyor: “Silikon çipli adama dikkat edin / İşinize sıkı sıkıya tutunun / Çünkü eğer yapmazsanız miadınız tükenecek / Tıpkı benim ihtiyar babama olduğu gibi”

Son 150 yıldaki daha olumsuz tahminlere rağmen, küresel ekonomi inovasyona karşı dikkate değer bir sağlamlık göstermiştir ve genel sonuç, iş dünyasının değişmesi ve insanların farklı rollere girmesi olmuştur. Bununla birlikte, gelişmiş kapitalist devletlerin ihtiyaç duyduğu istihdam seviyesi, yüzde 90 civarında sabit kalmıştır.

Bu istihdam seviyesi, en son otomasyon dalgasıyla değişmeye hazır mı? Digital Journal’ın haberine göre Goldman Sachs ekonomistleri Joseph Briggs ve Devesh Kodnani bu sorunun cevabının 'evet' olduğunu düşünüyor.

Bankanın ekonomistleri dünya çapında 300 milyon kadar tam zamanlı mesleğin otomasyona geçeceğini ve işçilerin yerini makinelerin alacağını tahmin ediyorlar. Bu dikkat çekici öngörünün nedeni en yeni yapay zekâ (AI) akımlarının, özellikle de ChatGPT gibi ağlar da dahil olmak üzere sofistike büyük dil modellerinin ortaya çıkıyor olması.

Goldman Sachs, bu tür teknolojilerin işgücü piyasasına "önemli bir bozulma" getirebileceğini tahmin ediyor. Avukatlık, ekonomistlik, yazarlık ve idari personel gibi meslekler otomasyona yenilme riskinin en yüksek olduğu meslekler arasında. Goldman Sachs, ABD ve Avrupa'daki işlerin yaklaşık üçte ikisinin çeşitli derecelerde AI otomasyonuna maruz kalacağını hesaplıyor. Söz konusu hesaplama binlerce meslekte gerçekleştirilen görevlere ilişkin verilere dayanıyor.

CNN’in derlediği verilere göre Goldman Sachs’ın değerlendirmesi küresel çaptaki mesleklerin %18’inin bilgisayarlar tarafından yapılabileceğini gösteriyor. Son AI dalgasının ardından beyaz yakalılar ve gelişmiş ülkelerdeki işçiler, ağır iş yapan çalışanlara göre daha büyük bir risk altında.

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Bankanın raporunda, “İşçi maliyetinin ciddi miktarda azaltılması, yeni istihdam yaratılması ve işlerinden edilmeyen çalışanların üretkenliğindeki ani yükseliş, işçi verimliliğinde bir patlamaya imkân sağlıyor. Bu patlama elektrik motoru ve kişisel bilgisayarlar gibi genel amaçlı teknolojilerin yükselişinde sonrasında görülen değişimlere benziyor” denildi.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre söz konusu tartışmaların merkezinde ChatGPT ve bu teknoloji etrafındaki dönüşüm yatıyor. Platformun adındaki GPT’nin açılımı “Üretken ön İşlemeli Dönüştürücü” anlamına geliyor. Bu yapay zekanın ön işlemlerinin döneminde insan geliştiriciler tarafından yapıldığını ve daha sonra kendi kendine öğrenmeye terk edildiği anlamına geliyor. Yapay zekâ chat formunu kullanarak bilgi alıyor ve daha sonra bu bilgiyi yine insanlara aynı yöntem üzerinden veriyor. Bu sayede yapay zekâ sorular üzerinden bir makale bile kaleme alabiliyor.

Teknoloji hâlâ çok yeni olsa da bu konsept birçok işletmenin insanların her gün nasıl çalışması gerektiğini yeniden düşünmesine sebep oldu.

Her ne kadar bazı meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olsa da Goldman Sachs raporu ekonominin sağlam kalacağını ve küresel gayrisafi hasılanın bu tür teknolojilerle birlikte 10 yıllık süre içerisinde yıllık bazda yüzde 7 oranında büyüyeceğini öngörüyor.

Yine de istihdam oranları düşerse işçiler otomasyondaki ilerlemenin sağlayacağı ürünleri satın almak için yeterince ücrete sahip olmayabilir. Bu da ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Belki de yeni meslekler dahi ortaya çıkabilir.