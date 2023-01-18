O video, Nagehan Alçı'yı deliye döndürdü! "Allah yarattı" demedi, saydırdı babam saydırdı

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı, "Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım" dedi. Alçı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş.

Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım.

Hayatım boyunca ayrımcılıkla, ırkçılıkla mücadele ettim.

Türkiye’nin göçmen politikası eleştirilebilir ve eleştirilmeli ama canlarını kurtarmak için buraya sığınan göçmenleri şeytanlaştırmak, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden hepsini otobüslere doldurup zorla geri göndermeyi vaat etmek apaçık bir şekilde gayri insani, temel insan haklarına aykırı…

Ümit Özdağ minicik bebekleri de, 12 yıldır burada yaşayan, Türkçe’yi Arapça’dan iyi konuşan binlerce insanı da sırf kimliğinde Suriyeli yazıyor diye araçlara bindirip zorla bir meçhule göndermek istiyor…

Bu yaklaşım Batı’da Müslümanları öcüleştiren İslamofobi’den farksız. (...)"