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Medya O video, Nagehan Alçı'yı deliye döndürdü! "Allah yarattı" demedi, saydırdı babam saydırdı
Medya

O video, Nagehan Alçı'yı deliye döndürdü! "Allah yarattı" demedi, saydırdı babam saydırdı

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı, "Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:48:00 -
O video, Nagehan Alçı'yı deliye döndürdü! "Allah yarattı" demedi, saydırdı babam saydırdı

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı, "Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım" dedi. Alçı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş.

Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım.

Hayatım boyunca ayrımcılıkla, ırkçılıkla mücadele ettim.

Türkiye’nin göçmen politikası eleştirilebilir ve eleştirilmeli ama canlarını kurtarmak için buraya sığınan göçmenleri şeytanlaştırmak, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden hepsini otobüslere doldurup zorla geri göndermeyi vaat etmek apaçık bir şekilde gayri insani, temel insan haklarına aykırı…

Ümit Özdağ minicik bebekleri de, 12 yıldır burada yaşayan, Türkçe’yi Arapça’dan iyi konuşan binlerce insanı da sırf kimliğinde Suriyeli yazıyor diye araçlara bindirip zorla bir meçhule göndermek istiyor…

Bu yaklaşım Batı’da Müslümanları öcüleştiren İslamofobi’den farksız. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Yui susaki

KABUL EDİN YADA ETMEYİN ACI BİR GERCEK VAR.5 MİLYON SURİYELİYE 100 MİLYAR DOLAR HARCADIK EV SIKINTISI BAŞLADI( GECEKONDULARA YERLESTİLER GECEKONDUDAKILER BİR UST KONUTA TASINDI TASINDIKLARI EVLERDEKİLERDE DAHA IYI KONUTA DERKEN BOŞ KÜMES BILE KALMADI ) EKONOMİZ BİR TÜRLÜ DÜZELEMEDI.ISTANBULDA IZMIRDE ANTEPTE HATAYDA COGU ILCE SEMT SURIYELİ ARAPLARIN GETTOLARINA DÖNUSTÜ.HIÇ TÜRKCE BILMEDEN YAŞAYANLAR VAR HASTANEYE TERCÜMANLA GELIYORLAR GENCECIK SURIYELILER NARGILE ICIP MUTLU HUZURLU VERGİSİZ SSK SIZ DÜKKAN ACIP İSLETIYOR SİZ ACIMAYA DEVAM EDİN ACINACAK HALE GELMEYİNDE
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