O ünlü yazar, gazetesine veda etti! Herkes şaşkın

Gaffar Yakınca, Aydınlık gazetesine veda etti. 2018 yılında Aydınlık'ta yazmaya başladığını belirten Yakınca, 6 yıl boyunca okurlarıyla buluştuğunu dile getirdi. Yakınca, veda yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aydınlık’taki ilk köşe yazım 2018 yılında yayınlandı. Altı yıla yakın bir süre, önce haftada bir, sonra haftada üç kez Aydınlık okurları ile buluştum. Türkiye’de ve dünyada olanları dilim döndüğünce yorumlamaya çalıştım.

Şimdi ise veda vakti gelip çattı…

(...) Aydınlık’ın 103 yıllık serüvenine yaklaşık 6 yıl boyunca ben de eşlik etmiş oldum. (...) Uzak olmayan bir gelecekte, tam bağımsız Türkiye’nin Aydınlık ufkunda buluşmak dileği ile, hepiniz hoşça kalın."

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