O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

Rusya ve Myanmar, karşılıklı seyahatlerde vize zorunluluğunu kaldıran anlaşmayı Belarus’un başkenti Minsk’teimzaladı. Düzenleme, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve turistik bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Tören, Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı kapsamında gerçekleştirildi. İmza töreninde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Myanmar Dışişleri Bakanı Than Shwe yer aldı. Aynı oturumda ayrıca, 2025–2027 yıllarını kapsayan dışişleri istişare planı da kabul edildi.

Moskova’dan Güneydoğu Asya’ya Yeni Etki Hamlesi

Uzmanlara göre bu adım, Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesindeki diplomatik nüfuzunu artırma stratejisinin önemli bir parçası.

Moskova, Batı yaptırımlarının ardından Asya’daki işbirliklerini çeşitlendirme arayışına hız vermiş durumda.

Öte yandan Myanmar için bu anlaşma, uluslararası izolasyondan çıkış ve yeni ticaret ortaklıkları kurma yolunda önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte iki ülke arasında ticaret, enerji ve turizm trafiğinin hızla artması bekleniyor.

Rusya–Myanmar Vizesiz, Türkiye Hâlâ Beklemede

Rusya, Myanmar vatandaşlarına kapılarını vizesiz açarken, Türk vatandaşları için vize zorunluluğu devam ediyor.

Her ne kadar Rus turistler Türkiye’ye vizesiz giriş yapabiliyor olsa da, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahati hâlâ turistik, ticari veya aile ziyareti gerekçesiyle vizeye tabi.

Son dönemde devreye alınan elektronik vize (e-vize) sistemi, süreci bir nebze kolaylaştırsa da, iki ülke arasında tam anlamıyla karşılıklı vize muafiyeti henüz sağlanmış değil.

Uzmanlar, Moskova’nın Asya’ya yönelirken Batı dışı ülkelerle yeni diplomatik hatlar kurduğunu, Türkiye’nin ise bu denklemin içinde daha güçlü bir pozisyon arayışında olduğunu vurguluyor.