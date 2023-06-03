O ülkeye komando taburu gönderiyoruz

Balkanlar'da yaşanan gerilim, savaş riskini de beraberinde getirdi.

Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların ayaklanması, bölgedeki Kosova bayraklarını indirmesi ve NATO güçleri ile çatışması, ülkeyi alarma geçirdi.

NATO görev gücü kapsamında Türkiye'nin de asker göndereceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

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Bu bağlamda ülkemiz, ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmekte; son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."