O ülkenin kaşer zinciri iflas başvurusunda bulundu! Kötü haber geldi: İflas bayrağını çekti!

Kaliteli hamur işleri ve kentsel kafe kültürüyle son yıllarda New York’un kaşer mekanları arasında ün kazanan fırının 15’e yakın şubesi bulunuyor. Son aylarda bazı darbelere maruz kalan işletme bu hafta iflas başvurusunda bulundu.

Perşembe günü paylaşımla söz konusu fırının iflasını açıklayan popüler Facebook grubu Great Kosher Restaurant Foodies'in yaratıcısı Elan Kornblum, zincirin hayatta kalmanın bir yolunu bulmasını umduğunu söyledi.

Kornblum konuyla ilgili olarak JTA'ya "Kapanırsa bunun toplum için büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum" dedi. “Umarım hangi lokasyonların gerçekten karlı olduğunu anlarlar ve hayatta kalmanın yolunu bulurlar” yorumunu yaptı.

Manhattan'daki yalnızca parve (veya süt ve et içermeyen) ürünler sunan diğer kaşer fırın zincirlerinin aksine Patis, süt ürünleri kullanıyor, hem tatlı hem de tuzlu daha sofistike fırınlanmış ürünler sunuyor. Hepsi şirketin Lyndhurst, New Jersey fırınında yapılıyor.

Ancak zincirin anahtarı, yalnızca diğer kaşer fırınlarla değil, mahalledeki herhangi bir kafeyle de rekabet etmek istemesiydi. Zincirin geçen yıl bazı lokasyonlardaki müşterilerinin yarısı ile dörtte üçünü, kaşeruta bakmayan müşteriler oluşturdu.

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Patis'in temsilcisi Goldie Fridman Eylül ayında, "Yahudi cemaatinden yana olduğumuzu haykırmıyoruz" dedi. Zinciri "güzel, şık, lüks bir kafe" olarak tanımladı ve şunu ekledi: "Bunu gerçekten kaşere ihtiyaç duyan yerlerde açabiliriz, açık kalabilir çünkü burası kaşer olmayan müşterilere de güveniyor."

Mart 2020'de şirketten ayrılan kaşer mucidi olarak bilinen Şef Moshe Wendel'in kurduğu ve şu anda Oleg Benny Azizov'un sahibi olduğu Patis, sütlü unlu mamulleri ve öğle yemeği seçenekleriyle koşer tutkunu New Yorklular arasında popüler hale geldi. Yukarı Batı Yakası, Crown Heights ve New Jersey'deki Teaneck gibi Yahudilerin yoğun olduğu bölgelerdeki şubelerinin yanı sıra zincir, Tiyatro Bölgesi de dahil olmak üzere şehrin en kalabalık bölgelerinden bazılarına hizmet verdi.

Marka eylül ayında, biri Aşağı Manhattan'da ve diğeri Yukarı Doğu Yakası'ndaki Yahudi Müzesi'nde olmak üzere iki yer daha açmayı planlıyordu. Yahudi Müzesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Patis ile ortaklık konusundaki görüşmelerin sona erdiğini söyledi. Patis'in mayıs ayında Yukarı Doğu Yakası'ndaki ve Grand Central İstasyonu yakınındaki bir lokasyonu kapatmasının ardından Manhattan, Brooklyn, Long Island ve New Jersey'de hâlâ 11 operasyonel lokasyonu bulunuyor.