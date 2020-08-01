O ülkenin Cumhurbaşkanından ilginç öneri! ‘Benzin dökerek dezenfekte edilebilir’

Filipinler Cumhurbaşkanı Duterte, temizlik maddeleri olmadığında, insanların koruyucu maskelerini benzin dökerek dezenfekte edebileceğini söyledi. Doktorlar tavsiyeye karşı çıkarken, Duterte şaka zannedilen açıklamasını savundu.

Yıllardır yaptığı sansasyonel açıklamalarla gündeme gelen Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, yine bu açıklamalardan birine imza atmayı başardı.

Duterte, pandemi nedeniyle ülkede nisan ayından bu yana zorunlu olan koruyucu maskeler için ilginç bir öneride bulunduç

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan Duterte, yüz maskelerinin temizlenmesi için benzin kullanılmasını önerdi.

Duterte, diğer temizlik maddelerinin yokluğunda koruyucu maskeler için dezenfektan olarak benzin kullanılmasını söyledi.

Ülkede şaşkınlığa neden olan açıklama üzerine, Duterte'nin Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin sözlerinin sadece bir şaka olduğunu söyledi.

Ancak Duterte, sözlerinin ciddiye alınmadığını fark edince, son derece ciddi olduğunu, tavsiyekerine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

PTV4'te yayınına katılan Duterte, 'Anlamayanlarınız için söylüyorum. Şaka yaptığımı düşünüyorsunuz ama aslında şaka yapmıyorum. Bu gerçekten de doğru.' dedi.

Tabipler Birliği uyardı

Filipin Tabipler Birliği Başkanı Jose Santiago ise, benzinin koruyucu maskeler için dezenfektan olarak kullanılması konusunda Duterte'ye katılmadı.

Santiago, benzin dökülen maskenim solunum yollarına zarar verebileceğini ve solunum hastalığı gibi daha fazla soruna yol açabileceğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar 90 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilirken, 2 binden fazla kişi öldü.

Kaynak: star.com.tr