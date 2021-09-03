O ülkenin büyükelçisi Gazze Şeridi’ni ziyaret ediyor

İsrail güçlerinin saldırılarında büyük bir yıkım ve tahribata maruz kalan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve 15 yıldan fazla süren ablukasından dolayı büyük sıkıntılar çeken bölge halkına yardım için çalışmalar yapan Katar'ın büyükelçisi Muhammed El-Imadi bugün (3 Eylül Cuma) sabah erken saatlerde Gazze'ye ulaştı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre El-Imadi'nin Gazze halkına yönelik Katar yardımlarını dağıtmak amacıyla bölgenin kuzeyinde, Beyti Hanun şehrinde bulunan Erez sınır kapısından giriş yaptığını ifade edildi.

Katar Gazze'nin Yeniden İmarı Komitesi, bu komitenin başkanı olan büyükelçi El-Imadi'yi temsilen, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'la bir mutabakat metni imzalamıştı.

El-Imadi söz konusu metnin imzalandığı tarihte yaptığı açıklamada, bu metnin Gazze Şeridi'nde bir yerden yardım alamayan ailelere Katar tarafından nakdi yardım dağıtılması maddesini de içerdiğine dikkat çekmişti.

El-Imadi o zaman yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileyi kapsayacağını, BM ve ona bağlı Dünya Gıda Programı'nın gözetiminde dağıtılacağını, her bir aileye 100 dolar verileceğini ve o ay başlatılacağını ifade etmişti.

Ancak Tel Aviv rejimi Katar'ın yardımlarının girmesini dört aydan beri engelliyor.

Gazze Şeridi 2006 yılından beri abluka altında tutuluyor.