  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu
Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılanmasına devam edildi
Afganistan'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yarınki iç hat uçuşlarına hazırlanıyor
Bakan Mustafa Varank: Buna asla fırsat vermeyiz
Gündem O ülkenin büyükelçisi Gazze Şeridi’ni ziyaret ediyor
Gündem

O ülkenin büyükelçisi Gazze Şeridi’ni ziyaret ediyor

Katar büyükelçisi Muhammed El-Imadi bugün sabah Gazze'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 17:16:00 -
O ülkenin büyükelçisi Gazze Şeridi’ni ziyaret ediyor

İsrail güçlerinin saldırılarında büyük bir yıkım ve tahribata maruz kalan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve 15 yıldan fazla süren ablukasından dolayı büyük sıkıntılar çeken bölge halkına yardım için çalışmalar yapan Katar'ın büyükelçisi Muhammed El-Imadi bugün (3 Eylül Cuma) sabah erken saatlerde Gazze'ye ulaştı. 

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre El-Imadi'nin Gazze halkına yönelik Katar yardımlarını dağıtmak amacıyla bölgenin kuzeyinde, Beyti Hanun şehrinde bulunan Erez sınır kapısından giriş yaptığını ifade edildi.

Katar Gazze'nin Yeniden İmarı Komitesi, bu komitenin başkanı olan büyükelçi El-Imadi'yi temsilen, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'la bir mutabakat metni imzalamıştı. 

El-Imadi söz konusu metnin imzalandığı tarihte yaptığı açıklamada, bu metnin Gazze Şeridi'nde bir yerden yardım alamayan ailelere Katar tarafından nakdi yardım dağıtılması maddesini de içerdiğine dikkat çekmişti. 

El-Imadi o zaman yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileyi kapsayacağını, BM ve ona bağlı Dünya Gıda Programı'nın gözetiminde dağıtılacağını, her bir aileye 100 dolar verileceğini ve o ay başlatılacağını ifade etmişti. 

Ancak Tel Aviv rejimi Katar'ın yardımlarının girmesini dört aydan beri engelliyor. 

Gazze Şeridi 2006 yılından beri abluka altında tutuluyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay