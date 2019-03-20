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O ülkenin başkentinin ismi değişti!

Kazakistan'da 30 yıl görevde kaldıktan sonra istifa edenDevlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in ismi görevi devralan, Kasım Cömert Tokayev tarafından başkente verildi. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adı Nursultan olarak değiştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
O ülkenin başkentinin ismi değişti!

Kazakistan’ın 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev beklenmedik bir şekilde Salı günü görevinden ayrıldığını açıkladı. Nazarbayev’den görevi devralan Rusça, İngilizce ve Çinçe bilen tecrübeli diplomat 65 yaşındaki Kasım Cömert Tokayev'in, anayasaya göre Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin dolacağı Nisan 2020’ye kadar Kazakistan devlet başkanlığı görevini yürüteceği kaydedildi. 

Moskova’da eğitim gören önceki başbakan Tokayev’in görevinin sona ermesinin ardından devlet başkanlığına aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Nazarbayev görevini devrettiği Tokayev’i "Kazakistan’a liderlik yapacak güvenilir bir adam" diyerek övdü.

 

Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1989’dan beri petrol zengini Kazakistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nazarbayev başkanlık seçimlerini her seçim döneminde yüzde 90 oranında oyla kazandı. 

Nazarbayev'in kızı Senato'nun yeni başkanı oldu

Bu arada Nursultan Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga Nazarbayeva, yeni Senato Başkanı seçildi.

Ülkedeki politik hiyerarşide ikinci sırada yer alan bu görevi cumhurbaşkanı olan Tokayev yürütüyordu.

Nazarbayev ve kızı Nazarbayeva

Ülkenin başkentinin adı "Nursultan" olsun önerisi

Tokayev, Nursultan Nazarbayev'in adını ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana'nın adının "Nursultan" olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Kazakistan Parlamentosu, Astana'nın adının Nursultan olmasını oylama ile kabul etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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  4. Dariga Nazarbayeva
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