O ülkenin başkentinde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu ölen ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in 15. bölgesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan dün, Kabil’de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.