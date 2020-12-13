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Dünya O ülkenin başkentinde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

O ülkenin başkentinde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu ölen ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:31:00 -

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 15. bölgesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün, Kabil’de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.

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