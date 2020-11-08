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Dünya O ülkelerde çocukların boyu 20 santimetre daha kısa
Dünya

O ülkelerde çocukların boyu 20 santimetre daha kısa

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, yetersiz beslenen nüfusa sahip ülkelerde çocukların boyunun 20 santimetreye kadar daha kısa olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 04:26:00 -
O ülkelerde çocukların boyu 20 santimetre daha kısa

London Imperial College bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu yetersiz beslenen nüfusa sahip ülkelerde çocukların boyunun 20 santimetreye kadar daha kısa olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Verilere göre Türkiye'de çocukların boyunun son 35 yıldır daha çok uzamaya başladığı belirtildi.

5-19 yaş arasındaki kişiler dikkate alınarak 1985-2019 yılları arasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 200 ülkeden 65 milyon insanın boy ve ağırlıkları incelendi. Verilere göre 19 yaş erkeklerin en uzun olduğu ülke, 183,8 santimetre ile Hollanda; en kısa olduğu ülke ise 160,1 santimetre ile Doğu Timor oldu.

Türkiye'de 19 yaşındaki bir erkeğin ortalama boyunun 176,3 santimetre olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, söz konusu çalışmanın çocukların beslenme koşulları ve ne kadar sağlıklı bir ortamda yaşadıklarına ilişkin önemli ipuçları verdiğini söylüyor.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü bilim dergisi Lancet'ta yayınlandı.

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