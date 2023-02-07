O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!

Hırvatistan İç ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpeğin bugün yola çıkacağını ifade ederek, “Hırvatistan, Türkiye’nin yanında. Hırvatistan da depremlerle yaşadığı için durumu iyi anlıyoruz.” dedi.

Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden aldıkları bilgiye göre 2 Hırvatistan vatandaşının depremde yaralandığını aktaran Grlic Radman, yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile bir araya geldi. Aksoy, Sırbistan’dan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in talimatıyla 27 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye bu gece yola çıkacağını belirtti.

Karadağ’da ise başta başkent Podgorica olmak üzere Kotor ve Niksic kentlerinden arama ve kurtarma ekiplerinin bu gece Türkiye’ye yola çıkacağı belirtilirken, Podgorica Belediye Başkanı Ivan Vukovic, 15 kişilik ekibin Türkiye’deki ekiplere dahil olacağını söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Özel Biriminden 17 kişilik ekip ile 2 köpeğin hava yoluyla Türkiye’ye gideceği aktarıldı.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı da başkent Saraybosna’daki Türk Kızılay Bosna Hersek Ofisini ziyaret ederek, 12 kişilik arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye gitmek için hazır olduğunu söyledi.

– Arnavutluk’tan ekipler yola çıktı

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak adına 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını ifade etti.

Ekibin uğurlama törenine katılan Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, bu operasyona katılan tüm kişilere Başbakan Edi Rama ve şahsı adına teşekkür etti.

Bunun, 26 Kasım 2019’da meydana gelen depremde Arnavutluk’a sürekli yardım yapan Türkiye’ye iade edilen bir katkı olduğunu vurgulayan Peleshi, Türkiye’nin kendilerinin çok önemli bir dostu olduğunu ifade etti.

Bu arada Batı Balkan ülkelerindeki Türk partileri, birçok yardım kurumu ve sivil toplum kuruluşu, Türkiye’deki depremzedeler için çok sayıda yardım kampanyası başlattı.

– Balkan ülkelerinden taziye mesajları da gelmeye devam etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, depremlere ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, “Türkiye ve Suriye halkında en derin üzüntülerimi gönderiyorum. Hırvatistan’da çok büyük depremler yaşadı ve bu konuda oldukça hassasız.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’teki Müslümanların en büyük partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı dileklerini ileterek, “Yaşananlar karşısında derinden sarsıldım. Bu zor zamanlarda yakınlarını kaybeden ailelerin ve Türk halkının yanındayız.” dedi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise deprem bölgesindeki mevkidaşlarıyla irtibat halinde olduğuna işaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.(balkangunlugu)