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Gündem O ülkeden şok hamle! 20 yıllık sistemlerini Türk füzeleriyle değiştirme kararı aldılar!
Gündem

O ülkeden şok hamle! 20 yıllık sistemlerini Türk füzeleriyle değiştirme kararı aldılar!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:14:00 -
O ülkeden şok hamle! 20 yıllık sistemlerini Türk füzeleriyle değiştirme kararı aldılar!

20 yıldır envanterinde bulunan Metis-M sistemlerini değiştirme kararı alan Malezya ordusu Roketsan'dan 18 adet KaraOK tanksavar füzeleri satın aldı.

Malezya Savunma Bakanlığı (MINDEF), Malezya Ordusu'nun yeteneklerini artırmak için Roketsan'dan 18 adet KaraOK güdümlü tanksavar füze sisteminin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Haber, anlaşmada sistem entegratörü olarak görev yapan Malezyalı Ketech Asia şirketinin CEO'su Rahayu Bahaudin tarafından doğruladı.

Analistler, KaraOK ile Malezya Ordusu'nda 20 yıldır hizmet veren eski Metis-M sistemlerinin değiştirileceğini tahmin ediyor. İlk Metis-M füze rampalarının ve yaklaşık 100 füzenin satın alınması 2001 yılında gerçekleşmişti.

Resmî belgelere göre, yeni satın alınan KaraOK sistemleri piyade taburlarının tanksavar birimlerine entegre edilecek. Roketsan tarafından geliştirilen KaraOK, taşınabilir ve etkili olması için tasarlanmış olup, kara kuvvetlerine düşman zırhlı araçları etkisiz hale getirmek için çok yönlü bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle, sistemin hedefine kilitlenmeden önce füze ateşlemesine izin veren bir özelliği bunmakta br bu da daha yüksek hassasiyete olanak tanımaktadır. Ayrıca "at ve unut" teknolojisine sahiptir, yani füze ateşlendikten sonra operatör, füzenin hedefine yönlendirilmesi gerekmeksizin hemen diğer görevlere odaklanabilir.

KaraOK, modern zırhlı araçları güçlendirmek için sıkça kullanılan reaktif zırhı delmek için tasarlanmış bir tandem yüksek patlayıcı tanksavar savaş başlığı ile donatılmıştır. Menzil açısından, 2.000 ila 4.000 metre arasındaki mesafelerde hedeflere müdahale edebilir.

 
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