O ülkeden şaşkına çeviren Türkiye kararı! Tonlarca limon almak için kapımızı çaldılar

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’dan bir alım ilanı bugün B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Ayçiçek yağı, meyve suları ve limonata ürün gruplarının yanı sıra nakliye hizmeti de veren Rusya merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den limon ithal etmek istediğini yazdı.

İlanlarını Türkçe yazan Rus firmanın yetkilisi, “Türkiye'den Rusya'ya sebze ve meyve ithalatı yapmakla ilgileniyorum. Bu durumda limonla ilgileniyoruz. Türkiye'de limon fiyatlarını öğrenebilir misiniz?” dedi.

Türkiye 3'üncü sırada

194,39 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Rusya’nın başlıca tedarikçileri sırasıyla 76,12 milyar dolar ile Çin ve 15,52 milyar dolar ile Almanya. Türkiye, Rusya’nın ithalatçı ülkeler listesinde 9,34 milyar dolar ile 3.sırada.