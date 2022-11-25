  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeden PKK'ya tam 300 kişi katıldı! Vay namussuzlar vay
Dünya

O ülkeden PKK'ya tam 300 kişi katıldı! Vay namussuzlar vay

Almanya'dan son 9 yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:55:00 -
O ülkeden PKK'ya tam 300 kişi katıldı! Vay namussuzlar vay

Almanya'dan son 9 yılda Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'ye katılanların sayısının 300 olduğu bildirildi.
Hükümet, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan 300 kişinin bölgeye gittiğini ifade etti.

Haziran 2013 ile 30 Eylül 2022 arasında 300 kişinin PKK/YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığını, bunlardan 150'sinin ülkeye döndüğünü kaydeden hükümet, geri dönenlerin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşıp savaşmadığı ya da bu savaşı açıkça destekleyip desteklemediklerinin bilinmediğini açıkladı.

Ayrıca DEAŞ'a karşı savaşmak üzere Türk aşırı sol gruplarından da 7 kişinin Almanya'yı terk ettiği, bunlardan birinin öldüğü bilgisini paylaşan hükümet, diğer 6 kişinin ülkeye döndüğünü bildirdi.

Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 10 kişinin Almanya'dan ayrıldığı ancak 6'sının geri döndüğü ifade edildi.

Hükümetin cevabında ayrıca Federal Başsavcılığın, Haziran 2013-Eylül 2022 tarihlerinde DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla gittiklerini beyan eden ve geri dönen 45 kişi hakkında 49 soruşturma açtığına işaret edildi ancak terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak üzere gidenler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı bilgisi paylaşılmadı.

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

www

sari les torbalari hazir gelsinler, torbalayip göndeririz evelAllah

5432

avrupadaki kürt teröristlerdir süryani arami keldani teröristlerdir ve alman halkının katılımı teröristlerddir
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23