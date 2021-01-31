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Dünya O ülkeden koronavirüs vergisi kararı
Dünya

O ülkeden koronavirüs vergisi kararı

Arjantin, koronavirüsle mücadele için ihtiyaç duyulan parayı vergi olarak ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 01:51:00 -
O ülkeden koronavirüs vergisi kararı

Karara göre, tıbbi malzeme alımı ve zor durumdaki işyerlerine yardım için ihtiyaç duyulan para ülkenin en zengin kesiminden alınacak.

Bir kereye mahsus olarak getirilen bu özel vergi ile 2,3 milyon dolardan fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.

Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor. Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak. Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in önerisiyle uygulamaya konan vergi, muhalefet tarafından "gasp" olarak nitelendiriliyor.

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