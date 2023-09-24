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Aktüel O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı
Aktüel

O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:04:00 - 2023-09-24 21:28:53
O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı

ABD yönetiminin, İsrail vatandaşlarına ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı ifade edildi. ABD’den İsrail vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı!

ABD yönetiminin, İsrail vatandaşlarına ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı ifade edildi.
İsmini vermek istemeyen 5 ABD’li yetkili, The Associated Press’e, İsrail vatandaşlarına yönelik vize uygulamasındaki değişikliğe ilişkin demeç verdi.

Yetkililer, İsrail’in ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 40 ülkenin vatandaşlarının üç ay süreyle vizesiz olarak ülkeye seyahat etmelerine imkan tanıyan Vize Muafiyet Programı’na dahil olması için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi.

Bu tarihin, ABD’de federal bütçe yılının son gününe denk geldiğini ve vize muafiyetinin gelecek yıl geçerli olması için başvurunun bu tarihten önce yapılması gerektiğini ifade eden yetkililer, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacağını ifade etti.

Yetkililer, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas’ın resmi duyuruyu 28 Eylül’de yapacağını dile getirdi.

İsrail’in resmi olarak Vize Muafiyet Programı’na dahil olması durumunda İsrail vatandaşlarının sadece Seyahat İzni Elektronik Sistemine kayıt yaparak, ABD’yi 90 güne kadar vizesiz olarak iş veya tatil amaçlı ziyaret edebileceği belirtiliyor.
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O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı
O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı

Aktüel

O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı

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