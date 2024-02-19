  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alımı engellenmişti! Yeni İHA projesi ortaya çıktı

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Altın fiyatları tamı tamına 950 lira birden değişecek! Uzman isim tarih verdi, kuyumcular dolup taşacak

Türkiye, BAE ile yapılan 8,5 milyar dolarlık o anlaşmayı askıya aldı

CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

Bu haberi CHP yandaşı basında bulamazsınız! 1 kişinin öldüğü İBB faciasında yeni görüntüler

Ekrem İmamoğlu vatandaşı ölüme terk ediyor! Deprem beklenen İstanbul'da 650 bin konut yapılmamalıymış
Ekonomi O ülkeden haber geldi: kırtasiye ürünlerini Türk şirketlerinden alacak! Türkiye kararı: kapımızı çaldılar
Ekonomi

O ülkeden haber geldi: kırtasiye ürünlerini Türk şirketlerinden alacak! Türkiye kararı: kapımızı çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:48:00 -
O ülkeden haber geldi: kırtasiye ürünlerini Türk şirketlerinden alacak! Türkiye kararı: kapımızı çaldılar

O ülke Türkiye’den kırtasiye ürünleri satın alacak, tedarik etmek istediğini bildirdi. Bakın hangi ülke!

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye'ye bir talep geldi.

Zengin topraklara sahip olan Türkiye, ürettiği ürünleri yalnızca kendi iç pazarında değil başka ülkelere de ihraç ederek adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de birçok ürünün satışına resmen yetişilmiyor. Bu defa talep gören o ürün kırtasiye ürünleri oldu!

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde çocuklara oyun ve aktivite alanları sunan bir firma, ilan bırakarak, Türkiye'den kırtasiye ürünleri ithal edeceğini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23