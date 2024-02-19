O ülkeden haber geldi: kırtasiye ürünlerini Türk şirketlerinden alacak! Türkiye kararı: kapımızı çaldılar

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye'ye bir talep geldi.

Zengin topraklara sahip olan Türkiye, ürettiği ürünleri yalnızca kendi iç pazarında değil başka ülkelere de ihraç ederek adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de birçok ürünün satışına resmen yetişilmiyor. Bu defa talep gören o ürün kırtasiye ürünleri oldu!

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde çocuklara oyun ve aktivite alanları sunan bir firma, ilan bırakarak, Türkiye'den kırtasiye ürünleri ithal edeceğini belirtti.