O ülkeden Ermenistan'ı şok eden açıklama: "Hazırız" deyip duyurdu

Azeridefence tarafından aktarılan bilgiye göre Pakistan savunma sanayii yetkilileri Azerbaycan’a istediği silahları tedarik edebileceğini ifade etti. Pakistan askeri-sanayi kompleksinde yer alan kamu ve özel kuruluşlar, Azerbaycan’ın istediği silah, mühimmat ve teçhizatı kısa sürede tedarik edebileceklerini belirtti.

Pakistan savunma sanayii yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan bütün platformlarda Azerbaycan’ı destekliyor, geçen hafta cephedeki durum gerginleştiğinde Pakistan, Azerbaycan’a resmen destek verdi" ifadeleri yer aldı.

Yetkili tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Azerbaycan’a herhangi bir silah, mühimmat ve teçhizat sağlayabiliriz. Bu, hem işletmelerin üretiminden hem de acil durumlarda ordunun rezervlerinden çıkarılarak sağlanabilir. Bugün Pakistan’da üretilen bazı ürünler Azerbaycan Ordusu’nda kullanılıyor. Azerbaycan’ın isteklerini ifade etmesini bekliyoruz. Pakistan askeri endüstrisinin ürünlerine dışa bağımlılık yoktur. Bu, herhangi bir ambargo olmadan mümkün olan en kısa sürede herhangi bir silah ve ekipman tedarik etmemizi sağlar" dedi.

İsmail Demir: SİHA’larımız, füzelerimiz ve elektronik harp sistemlerimiz Azerbaycan’ın emrindedir"

17 Temmuz 2020 tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önemli açıklamalarda bulundu:

"Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik. İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir! Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet!"

DefenceTürk