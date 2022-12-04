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Dünya O ülkede zina yasaklanıyor! Hapisle cezalandırılacaklar
Dünya

O ülkede zina yasaklanıyor! Hapisle cezalandırılacaklar

Endonezya, her birisi felaketle sonuçlanan evlilik dışı ilişkileri yasaklamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 22:54:00 -
O ülkede zina yasaklanıyor! Hapisle cezalandırılacaklar

 Yeniakit.com.tr 

The Guardian'ın haberine göre Endonezya, zina yasası çıkarmaya hazırlanıyor.

Çıkarılacak yasa ile evlilik dışı ilişki yaşayan kişilere hapis cezası uygulanacak.

"Gurur duyuyoruz"

Ülkedeki Müslümanlar yasağı desteklerken, Batı fonlu uluslararası örgütler ise düzenlemeyi, "felaket" olarak değerlendiriyor.

Yasaya ilişkin açıklamada bulunan Endonezya Adalet Bakan Yardımcısı Ömer Şerif, 15 Aralık’ta kabul edilmesi beklenen yasa için "Değerlerimizle uyumlu bir yasa olacak. Gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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