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Dünya O ülkede yeni koronavirüs tedbirler alındı
Dünya

O ülkede yeni koronavirüs tedbirler alındı

İtalya hükümeti, koronavirüs vaka sayılarının tekrardan artış göstermesi nedeniyle yeni tedbir kararları aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 05:50:00 -
O ülkede yeni koronavirüs tedbirler alındı

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da hükümet, vaka sayılarının yeniden artış göstermesi nedeniyle yeni tedbir kararları aldı. Alınan yeni kararlar kapsamında ülkede özel partilere izin verilmeyecek, restoranların en fazla gece yarısına kadar açık kalmasına izin verilecek.

Düğün ve cenaze gibi törenlerde katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılacak.

Okul gezileri ve spor karşılaşmalarına izin verilmeyecek.

Sinema, konser gibi etkinliklerde kapalı alanda en fazla 200, açık alanda en fazla 1000 seyirci sınırlamasına devam edilecek.

Ülkenin başbakanı Giuseppe Conte tarafından imzalanan yeni kararnameyle birlikte alınan kararlar, 30 gün boyunca geçerli olacak.

İtalya'da son 24 saat içerisinde bildirilen 4 bin 619 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 359 bin 569, bildirilen 39 can kaybı ile birlikte toplam ölüm sayısı ise 36 bin 205'e yükseldi.

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