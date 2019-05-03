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O ülkede yeni doğan bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni doğan bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:25
O ülkede yeni doğan bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sene doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan araştırmaya göre, Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yeni doğana Emil adı konuldu.

Muhammed ismi, Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

İstatistik verilerine göre, Almanya genelinde ise geçen yıl en fazla tercih edilen isim erkeklerde Paul kızlarda ise Marie oldu.

Almanya'da yaygın olan Hans, Peter, Herbert, Will gibi erkek, Helga, Betina, Steffie gibi kız adlarının yerlerini yeni yeni isimlere bıraktığı ortaya çıktı.

Oslo'da da Muhammed ilk sırada

Geçtiğimiz aylarda da Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de başkent Oslo'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildiği açıklamıştı.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

Türkiye'de en çok veriken isimler: Yusuf ve Zeynep

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı raporda, geçen yıl Türkiye'de doğan erkek çocuklarına en çok verilen ismin Yusuf olduğu belirtilmişti. Kız çocuklarınaysa en çok Zeynep ismi verildiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:25
  1. Almanya
  2. Muhammed ismi

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