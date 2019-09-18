O ülkede vekiller harekete geçti! 'ABD askeri ülkemizden çıkarılsın' Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Amerika Birleşik Devletleri'ne Irak'tan görülmemiş bir tepki geldi. Ülkedeki 53 vekil, yabancı askeri güçlerin Irak topraklarından çıkarılma konusunun parlamento gündemine dahil edilmesini talep etti.

Irak'ta 53 vekil, yabancı askeri güçlerin ülke topraklarından çıkarılmasının gündeme alınması için parlamento başkanına bir yönerge sundu. Vekiller, sundukları yönergede yabancı askeri güçlerin Irak topraklarından çıkarılması konusunun parlamento gündemine dahil edilmesini talep ettiklerini ifade etti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, şubatta başkent Bağdat'a ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a, ülkesinde hiçbir yabancı askeri üssün bulunmasını kabul etmediklerini söylemişti. ABD ordusu, Irak'ta 2003 yılından beri varlık gösteriyor.

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