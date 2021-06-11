O ülkede vaka sayısında patlama yaşanıyor: Son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktılar!
Rusya Anti-Coronavirus Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 383 kişinin öldüğü belirtildi.
Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 278'e çıktı.
Anti-Coronavirus Kriz Merkezi, ülkede son 24 saatte 11 bin 699 yeni vaka tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 4 milyon 771 bin 995'e çıktığını aktardı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), vakaların artmasının nedeni olarak ihtiyati tedbirlere uyulmamasını gösterdi.