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Dünya O ülkede vahşet! Kocasının hamile kadına yaptıkları kan dondurdu
Dünya

O ülkede vahşet! Kocasının hamile kadına yaptıkları kan dondurdu

Hindistan'da yaşanan bir vahşet ortaya çıktı. 5 kızı olan bir adam yeni doğacak çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:54:00 -
O ülkede vahşet! Kocasının hamile kadına yaptıkları kan dondurdu

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'da yaşandı. 5 kız çocuğu bulunan ve erkek bebek sahibi olmak isteyen bir adam, çocuğun cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yardı. 

Kadının durumu ağır

NDTV Televizyonu'na konuşan Pravin Singh Chauhan isimli polis, kadının durumunun ağır olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 aylık hamile kadının karnının kesici bir cisimle yarıldığını belirten polis, bebeğin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Kız bebeklerinin en çok öldürüldüğü ülkelerden biri Hindistan

Öte yandan Hindistan dünyada kız bebeklerinin en çok öldürüldüğü ülkelerden biri. Delhi merkezli Asya İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre, ülkede kız çocuklarına yönelik kürtaj da yaygın olarak yapılıyor.

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