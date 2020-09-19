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Dünya O ülkede şiddetli çatışma! Ağır kayıplar verdiler
Dünya

O ülkede şiddetli çatışma! Ağır kayıplar verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler'in hükümet güçleri ile girdiği çatışmalarda 2'si üst düzey 14 milis öldü. Hükümet güçleri ise aralarında üst rütbeli isimlerin de bulunduğu birçok askerini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:40:00 -
O ülkede şiddetli çatışma! Ağır kayıplar verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleri ile çatıştı.

14 Husi öldü

Çıkan çatışmalarda 2'si üst düzey 14 Husi öldü. Hükümet güçleri ise Marib ve diğer bölgeleri savunurken içlerinde üst rütbeli isimlerin de bulunduğu birçok askerini kaybetti.

Öldükleri zamana ve yere ilişkin bilgiye yer verilmedi

Husilere ait Saba ajansı, hükümet güçleri ile yaşanan çatışmalarda ölen 14 Husi için Sana'da cenaze töreni yapıldığını bildirdi. Haberde, ikisinin üst düzey rütbeli olduğu ifade edilerek ne zaman ve nerede öldüklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Yemen, son haftalarda özellikle Marib kenti, Husiler ve hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hükümet güçleri de ağır kayıp verdi

Hükümet güçleri, Marib ve diğer bölgeleri savunurken içlerinde üst rütbeli isimlerin de bulunduğu çok sayıda askerini kaybetti.

Yemen'deki durum

Yemen'de uzun bir müddettir siyasi istikrarsızlık bulunuyor. Ülkede, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'in Mart ayından beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek çıkıyor.

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