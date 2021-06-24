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Dünya O ülkede sahte ilaç dehşeti: 10 ölü
Dünya

O ülkede sahte ilaç dehşeti: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tüketen aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 01:39:00 -
O ülkede sahte ilaç dehşeti: 10 ölü

Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, yaptığı açıklamada, Kwara eyaletine bağlı Gwanara bölge sakinleri, ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tükettiklerini belirtti.

Okasanmi, ilacı tüketen aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personelleri gönderildiğini aktaran Okasanmi, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Okasanmi, halka bu tür içecek ve ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

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