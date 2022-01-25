O ülkede partilerden şok öneri! Müslümanları çıkaracaklar

Münübe Yılmaz

Avrupa’nın sözde en demokratik ülkelerinden biri olarak gösterilen Danimarka’da İslam düşmanlığının akıl almaz bir örneği sergilendi. İşgücü açığını ortadan kaldırmak için istihdam şartlarını gevşetmeye hazırlanan ülkede, dört parti, Müslüman ülkelerin kapsam dışında tutulması için öneri sundu.

Halihazırda yürürlükte olan yasaya göre Danimarka'da Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelecek işçilere çalışma izni verilmesi için işverenin ödemesi gereken en düşük maaş limiti bulunuyor. Muhafazakarlar, Liberal İttifak, Liberaller ve Nye Borgerlige (Yeni Sağ) partileri bu asgari ücret limitinin düşürülmesini, ancak Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Müslüman ülke vatandaşlarının kapsama dahil edilmemesini talep ediyor. Teklifin arkasındaki dört parti, ödeme sınırını yıllık 360 bin krona (738 bin TL) düşürmek istiyor. İşgücü sıkıntısı konusunda devam eden müzakerelerde hükümet, 375 bin kron (768 bin TL) önerisinde bulundu. Mevcut miktar ise 448 bin kron (918 bin TL). Hükümet, maaş sınırında iki yıllık geçici bir indirim için direnirken, önerinin arkasındaki muhafazakar partiler bunun kalıcı olmasını istiyor.

“Kurumsallaşmış ırkçılığın bir örneği”

Yabancı işçiler de dahil olmak üzere adil Danimarka göçmenlik kuralları için bir kampanya yürüten Naqeeb Khan, muhafazakar partilerin önerisini “ayrımcılık” olarak nitelendirdi. Khan, “Müslüman ülkeleri hariç tutma önerisi kurumsallaşmış ırkçılığın bir örneği ve Danimarka anayasasının açık bir ihlalidir” dedi.