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Dünya O ülkede panik! Savaş uçağı radarlardan kayboldu
Dünya

O ülkede panik! Savaş uçağı radarlardan kayboldu

Bulgaristan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Çarşamba günü düzenlenen tatbikat kapsamında ülkenin karasuları üzerinde uçarken, radarlardan kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:15:00 -
O ülkede panik! Savaş uçağı radarlardan kayboldu

Bulgaristan karasuları üzerinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının radarlardan kaybolduğu bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) haberine göre, MiG-29 savaş uçağı Çarşamba günü 00:45'te birden radarlardan çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine, hemen bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı ve halen sürüyor. Operasyonda donanma, sınır polisi ve hava kuvvetlerine bağlı birimler yer alıyor.

Aynı zamanda, Sofia Globe haber ajansı, uçağın Çarşamba gününün erken saatlerinde Karadeniz'e düştüğünü bildirdi.

Bakanlık, kazanın meydana geldiği Shaba 21 tatbikatlarının askıya alındığını duyurdu.

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