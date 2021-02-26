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Dünya O ülkede operasyon! Yakalandılar
Dünya

O ülkede operasyon! Yakalandılar

Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 48 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 01:03:00 -
O ülkede operasyon! Yakalandılar

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 48 kişi yakalandı.

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı açıklamada, ülkenin başkent Abuja ve etrafındaki bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 48 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Mba, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını belirtti.

Mba, operasyonlarda çetelere ait 65 silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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