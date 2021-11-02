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Dünya O ülkede korkutan salgın! Koronavirüsten daha etkili
Dünya

O ülkede korkutan salgın! Koronavirüsten daha etkili

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgının koronavirüsten kaynıklı ölümleri geride bıraktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:07:00 -
O ülkede korkutan salgın! Koronavirüsten daha etkili

Ülkede yeni atanan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, ülkede kolera salgının Kovid-19'dan daha çok can aldığını belirtti. Adetifa, ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 33 eyaletinde 90 binden fazla kolera vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Buna karşılık, NCDC'nin verilerine göre geçen yıldan bu yana ülkede 211 bin 961 kişi Kovid-19 yakaladı ve 2 bin 896 kişi virüsten öldü." dedi.

Ülkede koleranın hızla yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizen Adetifa, "İnsanların muhtemelen farkında olmadığı şey, şu anda ülkemizde 36 eyaletinden 33'ünde kolera yayıldı. Bu eyaletlerin yaklaşık altı ya da yedisinde NCDC'den hızlı müdahale ekipleri var." ifadesini kullandı.

Adetifa, ülkede salgına karşı çeşitli kampanyalar başlatıldığını belirterek, NCDC'nin sanitasyon ve temiz su sağlamak için Nijerya Valiler Forumu (NGF) ile iş birliği yaptığını söyledi.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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