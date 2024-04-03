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Dünya O ülkede İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açıldı
Dünya

O ülkede İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:59:00 - 2024-04-03 19:01:09
O ülkede İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açıldı

Danimarka'da sivil toplum kuruluşları (STK), ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açtı.

Danimarka'da sivil toplum kuruluşları (STK), ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açtı.

Danimarka'da Uluslararası Af Örgütü Danimarka, Oxfam Danimarka, "Al-Haq" ve "Halklararası Yardımlaşma" isimli STK'ler konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Danimarka'nın İsrail'e doğrudan ya da dolaylı ihraç ettiği silah parçaları ve diğer askeri teçhizatın "muhtemel bir soykırıma katkıda bulunmak için kullanıldığı" vurgulanan açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması'na aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Gazze'deki sivilleri korumak ve Danimarka'nın sivillere karşı işlenen suçlara katkıda bulunmamasını sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polis aleyhine dava açıldığı" aktarılarak, mahkemeden, dava sürerken İsrail'e silah ihracatı izinlerinin askıya alınmasının talep edildiği bildirildi.
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