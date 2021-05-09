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Dünya O ülkede intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var
Dünya

O ülkede intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 23:42:00 -
O ülkede intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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