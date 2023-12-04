O ülkede felaket senaryoları gerçek oldu: Herkesin herkesten gizlediği, peş peşe iflas dalgası! Almanya'da birçok şirket iflas etti!

Uzmanların değerlendirmelerine göre gelecek yıl Almanya'yı daha zor günler bekliyor.

Alman ekonomisinde çalkantı devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre birçok şirket faaliyetlerini sürdüremez durumdayken, iflas gösterenlerin sayısında ciddi bir artış var. Ekonomistler krizin 2024'te de devam edeceğini belirtiyor.

"İFLASLAR ARTACAK"

İşverenler lehine ekonomik araştırmalar yürüten Alman Ekonomi Enstitüsü ve Alman Kooperatif Bankaları Federal Birliği'ne bağlı araştırmacılar, kurumsal iflasların artacağı ve 2024 yılında Alman ekonomisinin bir normali haline geleceği yönünde tahminlerini paylaşıyor.

Bu yıl iflasların 2022'ye kıyasla yaklaşık beşte bir oranında arttığı ifade edilirken, inşaat ve hizmet sektörlerindeki büyük şirketlerin krizden daha fazla etkilendiği öne sürülüyor.

FATURAYI KİM ÖDEYECEK?

Alman basınında sık sık yer verilen ve çoğunlukla işveren örgütleri tarafından hazırlanan araştırmaların, Almanya'da krizle boğuşan koalisyon hükümetine bir "uyarı" niteliği taşıdığı düşünülüyor. İşverenlerin yaşadığı sıkıntılar, yalnızca kendilerinin problemiymiş gibi ele aldıkları çıkışları, kamuoyunda, sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışma olarak değerlendiriliyor.

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