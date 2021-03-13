O ülkede facia! Oksijen kesildi, 8 kişi öldü

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti sebebi ile 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde, 8 hastanın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti.

Sağlık Bakanı Ubeydat'ın da hastaneye gittiği belirtilen haberde, yaşanan panik durumundan ötürü hastaneye çok sayıda güvenlik görevlisinin de sevk edildiği ifade edilmişti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti.