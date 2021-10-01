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Dünya O ülkede eski Meclis Başkan Yardımcısı parlamento binasında intihar etti
Dünya

O ülkede eski Meclis Başkan Yardımcısı parlamento binasında intihar etti

Malavi'de eski Meclis Başkan Yardımcısı Clement Chiwaya'nın başkent Lilongve'deki parlamento binasında intihar ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 19:21:00 -
O ülkede eski Meclis Başkan Yardımcısı parlamento binasında intihar etti

Malavi'de eski Meclis Başkan Yardımcısı Clement Chiwaya'nın başkent Lilongve'deki parlamento binasında intihar ettiği açıklandı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Chiwaya'nın tekerlekli sandalyede parlamento binasına soktuğu silahla kendisini öldürdüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Chiawaya intihar notunda, 2019'da geçirdiği trafik kazasında aracında meydana gelen hasarın parlamento tarafından ödenmemiş olmasını intiharına gerekçe göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet yanlısı biri değilim. Parlamento bana ait olanı inkar etme cüretini gösterirken onlara gidip yalvarmak zorunda olmaktan bıktım. Onları tam dolu bir silahla öldürebilirdim ama yalnız gitmeyi tercih ediyorum."

Chiawa, meclis başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra bir dönem Malavi hükûmetinde bakanlık yapmıştı.

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