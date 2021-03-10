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Dünya O ülkede çatışma! Çok sayıda terörist öldürüldü
Dünya

O ülkede çatışma! Çok sayıda terörist öldürüldü

Boro Haram terör örgütü ve Nijerya ordusu arasında Borno eyaletinde yaşanan çatışmada 33 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 01:42:00 -
O ülkede çatışma! Çok sayıda terörist öldürüldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Chikingudu bölgesinde Boko Haram ile ordu arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 33 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda örgüt üyesi yaralı olarak kaçtı ve örgüte ait önemli mühimmat ele geçirildi.

Çatışma sırasında 2 asker yaşamını yitirdi ve 7 asker de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

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