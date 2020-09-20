O ülkede çarpıcı soruşturma! Gizli belgeler Çinli ajanlara mı satıldı?

Avrupa Birliği (AB)-Asya Merkezi düşünce kuruluşunu yöneten eski İngiliz diplomat Fraser Cameron ile ilgili kritik bir iddiada bulunuldu. Eski İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6'da çalışan İngiliz diplomat Cameron'ın AB hakkındaki hassas bilgileri, Brüksel'de gazeteci kılığına girdiği ileri sürülen iki Çinli ajana verdiğinden şüphe ediliyor.

Fraser Cameron'ın, Çin'den gelen casuslara bilgi sattığı iddiası ile soruşturma altında olduğu bildirildi.

Cameron'ın, MI5 ve Belçika güçlerince, Avrupa kurumları hakkındaki gizli siyasi ve ekonomik bilgileri Çin'e ilettikleri için "binlerce avro" ödeme yaptığından şüpheleniliyor.

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir bürokrat da, Cameron'ın "Pekin'e çok yakın" olduğunu iddia etti.

Soruşturma, Belçika güvenlik servislerince, eski diplomat Cameron'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Çin ordusu için çalıştığı öne sürülen Çinli muhabirler ile bağlantılı olduğu iddiası odağa koyularak başlatıldı.

Eski diplomat ise, Çin'den aldığı tek fonun, Çin diplomatik misyonundan AB-Çin ilişkilerine ilişkin etkinlikleri yapmak için Avrupa Birliğine verdiği "küçük bir yıllık hibe" olduğunu söyledi.

Cameron, Belçikalı kaynaklara göre iç güvenlik ajanları olan ve Avrupa kurumlarına akredite olan iki Çinli muhabirle ilişkilerini ortaya çıkaran bilgileri kabul etmedi, bu bilgilerin asılsız ve saçma olduğunu ileri sürdü.

Esli diplomat Cameron, 2006 senesinde bahsi geçen kurumlardaki rolünden vazgeçtiğini ve artık hiçbir "hassas" veriye erişim imkanı olmadığını söyledi.

Huawei gibi Çinli şirketlerin çoğu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi pek çok ülkece ulusal güvenlik riski olarak görülüyor.

Kaynak: Star